اشتراطات يجب توفرها في عقد العاملين بالخدمة المنزلية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك بعض الاشتراطات التي يحب توفرها في عقد العمل الخاص بالعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.
وشددت العمل على ضرورة أن يضم عقد العمل، الأجر، ومدة العقد، وفترة التجربة، وحقوق الطرفين وواجباتهما، وأيضًا نوع العمل. ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 4 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
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