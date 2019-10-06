عاجل اليمن : شاهد.. ردة فعل محمد بن سلمان على تصرف مباغت من أحد أفراد أسرة اللواء ”الفغم” أراد أن يشفي غليله .. ”فيديو صادم”

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ردة فعل محمد بن سلمان على تصرف مباغت من أحد أفراد أسرة اللواء ”الفغم” أراد أن يشفي غليله .. ”فيديو صادم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل بالمملكة، مقطعًا مصورًا يوضح ردة فعل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين باغته أحد أفراد عائلة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، بتصرف مفاجئ.

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وبحسب المقطع المصور المتداول؛ وأثناء تقديم محمد بن سلمان لواجب العزاء لأسرة "الفغم"، حاول بعض من أفراد أسرته تقبيل ركبته، إلا أن ردة فعله كانت سريعة وهي برفعهم ومنعهم من ذلك.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قد استقبلا أسرة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الذي كان حارسًا شخصيًّا للملك.

وتقدم عائلة اللواء الراحل والده بداح بن عبد الله الفغم، حيث عبر الملك سلمان لعائلة الراحل عن تعازيه ومواساته لأسرته، مثنيًا على ما قدمه اللواء "الفغم" في خدمة وطنه.

يذكر أن اللواء الراحل كان قد قُتل على يد زميل سابق له يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، أثناء زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب الرواية الرسمية.