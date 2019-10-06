عاجل اليمن : على طريقة خاشقجي .. السفارة المصرية تستدرج ‘‘محمد علي’’ للحضور إليها .. وهذا ما حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة خاشقجي .. السفارة المصرية تستدرج ‘‘محمد علي’’ للحضور إليها .. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، المقيم في إسبانيا، أن السفارة المصرية تحاول التواصل معه "لحل مشكلته".

وقال علي في تسجيل فيديو جديد بثه على حسابه بتويتر، "السيسي مهتم بمواطن مصري وأرسل لي السفارة عشان تحل معايا"، وأضاف ساخرا، "شفته كيف الرئيس بيهتم بمواطن مصري عنده شكوى".

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وكان محمد علي، صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، كشف في تسجيلات فيديو، وقائع عمليات فساد كبرى داخل القوات المسلحة، ومعلومات تنشر للمرة الأولى عن أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات "فاشلة" بضمان "أختام الجيش"، إلى جانب تحكم زوجة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

ونشر علي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من مقر إقامته في مدينة برشلونة الإسبانية، وجه فيه سيلا من الاتهامات إلى جنرالات السيسي، ودورهم في سرقة أموال شركات المقاولات التي تتعامل مع الجيش، وهم: وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.



وقال الفنان المصري: "هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفاً من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن"، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.