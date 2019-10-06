رياضي / الاتحاد السكندري يفوز على المصري بالجولة الثالثة للدوري المصري



القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس

فاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد الجيش المصري بمدينة السويس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ورفع الفوز رصيد فريق الاتحاد السكندري إلى ست نقاط يحتل بها المركز الخامس لجدول الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند أربع نقاط في المركز السابع.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للاتحاد السكندري بعد تغلبه في الجولة الماضية على الجونة بهدف دون رد، فيما تلقى المصري أول هزيمة هذا الموسم بعد تعادله مع حرس الحدود في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، وفوزه على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

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02:07ت م

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