أمطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من السيول.. بيان هيئة الأرصاد السعودية…

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، والتي أشارت إلى أن حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة أثرت بشكل مباشر على الطقس في المدينة المنورة، الأمر الذي أدى إلى تدني الرؤية، فضلاً عن سقوط أمطار.

أمطار غزيرة ورعدية

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة نتيجة الرياح القوية، وكانت أكثر المناطق تضررًا جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة امتدادًا للأجزاء الساحلية، فضلاً عن تكاثر الضباب خاصة على الطرق الصحراوية مع تحذيرات قوية للسائقين من توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما عن حالة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، منها، فتنشط حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي.

أما البحر المتوسط فتنشط الرياح بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, والرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية السعودية الأجهزة الرسمية من الاستعداد وللطوارئ والدفاع المدني بتوخي الحذر استعداداً لموسم السيول في بعض المناطق والذي بدأت تتعرض لها بعض المناطق الصحراوية.