محمد بن مسعود - الدمام - قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-06 أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت. وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران. وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع. 06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 12:51 AM Advertisements تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت. وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران. وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع. ، قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة ،

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