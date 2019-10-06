متابعة وظائف جدارة الجديدة 1441 المطروحة على موقع وزارة الخدمة المدنية “أكتوبر 2019”...

يواصل مواطني المملكة العربية السعودية متابعة وظائف جدارة الجديدة المطروحة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية فهي من أشهر منصات التوظيف الإلكتروني ويرغب الشباب معرفة كل ماهو جديد عنها باستمرار، وخاصة من يمتلكون حساب على موقع جدارة فيما يتساءل العديد عن طريقة التسجيل في وظائف جدارة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وخاصة أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على جذب مزيد من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات للعمل في المؤسسات الحكومية الكبرى، وفي هذا الصدد يواصل موقعنا تقديم كل جديد عن وظائف جدارة وكيفية التسجيل فيها.

ووضعت وزارة الخدمة المدنية شروط وظائف جدارة من أجل دعم الشباب في المملكة وتوظيفهم وفق مؤهلاتهم، ويتم طرح الوظائف المراد شغلها في مواقع الجهات الحكومية وفي وسائل الإعلام المحلية على منصة جدارة لتكون حلقة الوصل بين المؤسسة والموظف إلى أن يتم تعيينه، فضلاً عن أنها تعمل تطوير الموظف ورفع الكفاءة لديه بما يعمل على تحقيق رؤية 2030 وتحسين أوضاع المملكة.

شروط تسجيل نظام جدارة

يشترط جدارة أن يكون متقدم الوظيفة حاملاً الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدمين من حملة البكالوريوس فما فوق.

طريقة التقديم على وظائف جدارة

يتسم موقع وزارة الخدمة المدنية بأنه من أكثر المواقع الخدمية سهولة في إمكانية التسجيل على منصة وظائف جدارة في خطوات محددة، على النحو الآتي:

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أدخل على موقع جدارة وزارة الخدمة المدنية.

أضغط على أيقونة تسجيل جديد.

سجل رقم الهوية الوطنية.

تحديد الجنس.

إضافة تاريخ الميلاد.

نقل الكود التأكيد المكون من 6 أرقام.

سجل حسابك بالضغط على استمرار.

روابط مهمة

موقع التوظيف الإلكتروني (جدارة). موقع الوظائف المساندة (ساعد). رابط جدارة البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني.

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“الجامعة الإسلامية” لينك سريع التسجيل في وظائف جدارة 1441 Jadara3 على موقع وزارة الخدمة المدنية

مميزات نظام جدارة

يتصف نظام جدارة منصة التوظيف الإلكتروني بالعديد من المميزات، ومن أبرزها أنه متاح لمدة 7 أيام من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، فضلاً عن أنه موقع خدمي مجاني، أطلقته وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1433هـ، ومن وقتها ويحرص العديد من الشباب السعودي على تسجيل بياناتهم على موقع جدارة بمؤهلاتهم المختلفة للالتحاق بالوظائف المتاحة على الموقع.