مكتب “العربية” في بغداد يتعرض لهجوم من مسلحين

أفادت قناة العربية بأن مجموعة من المسلحين الملثمين هاجموا مكتب القناة في العاصمة العراقية بغداد، ما تسبب في أضرار جسيمة. وأوضحت القناة أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، وامتنعت عناصر الشرطة عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم الذي نتج عنه إصابة العديد من العاملين. ويشهد العراق تظاهرات غاضبة ضد الحكومة منذ الثلاثاء الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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