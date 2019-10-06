الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة الأحد

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة». وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية». وأضافت، أن الضباب يؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية . ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل رفحاء أعلى درجات الحرارة بـ41 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر. ونبّهت المديرية العامة للدفاع المدني من التقلبات الجوية المتوقعة على بعض المناطق بدءًا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتضمنت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.