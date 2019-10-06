«الإسكان» تشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية والمكتب التنفيذي لوزراء «التعمير العرب»

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم في إمارة دبي.

وقد ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي، عددًا من الموضوعات، منها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، وذلك برئاسة الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى «مؤتمر الإسكان العربي»، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس

وجرى خلال الاجتماع، بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.