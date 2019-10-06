قوات التحالف البحرية تنقذ سفينة «الواثق» وركابها بعد جُنوحها ببحر العرب

أبحرت السفينة «الواثق» من نوع «عبري»، الأربعاء الماضي، وعلى متنها ٦٠ مسافرًا يمنيًا من بينهم ١١ امرأه و٧ أطفال و٤٢ رجلًا، بجانب طاقمها المكون من ٥ بحارة من جزيرة سقطرى باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة.

وأثناء إبحار السفينة وعلى مسافة ١١٧ ميلًا بحريًا من ميناء نشطون تعطلت جميع محركاتها؛ ونتيجة لسرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقًا بمسافة ٢٠ ميل بحري.

وعلى الفور، بدأت قوات التحالف البحرية، التابعة لقيادة القوات المشتركة / قطاع المهرة، عمليه البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية، استمرت لمدة ١٨ ساعه وتم العثور على السفينة، يوم الخميس، وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

واستغرقت عملية السحب ٢٨ ساعة بعد إكمال ٤٦ ساعة لعملية البحث والإنقاذ، وفور وصول السفينة يوم الجمعة بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وقد كان لجهود التحالف في إنقاذ المسافرين وطاقم السفينة بالغ الأثر عليهم وكذلك أقاربهم والمجتمع بمحافظة المهرة.