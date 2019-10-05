السعودية | ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول

المناطق - الرياض

ارتفعت السجلات التجارية لنشاط التجزئة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار بنسبة 39 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وفقا لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة والاستثمار، “إن عدد السجلات بلغ خلال النصف الأول 34838 سجلا، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 البالغ حينها عدد السجلات للنشاط ذاته 24952 سجلا تجاريا”.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد السجلات في السوق السعودية، حتى نهاية النصف الأول، بلغ 266833 سجلا.

وفقا لأنظمة الوزارة، تمكن خدمة إصدار السجل التجاري العميل من إصدار سجل تجاري إلكترونيا والموافقة عليه من قبل الموظف المختص إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة.