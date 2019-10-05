سعر الدولار في مصر اليوم السبت 5 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، وسط تعاملات محدودة في شركات صرافة وماكينات للصراف الآلي وفروع البنوك الكبرى بالمطارات والفنادق ، وبلغ متوسط السعر 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

في أفرع البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- استقر سعر العملة الخضراء عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والأهلي اليوناني بمصر.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.27 جنيه للشراء و16.37 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والبركة وعودة والمصري الخليجي 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.24 جنيه للشراء مقابل 16.34 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في البنك العربي الأفريقي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، من 44.969 مليار في أغسطس/آب 2019، وهو ما أسهم في استقرار سوق الصرف المصري بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار.

وسددت مصر أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو/حزيران 2013، وقال البنك المركزي المصري إن "الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي".

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس الخميس قبل الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25%، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25%.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر اليورو للشراء 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الإسترليني 19.90 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.13 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.