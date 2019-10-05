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مسلحون يهاجمون مكتب العربية في بغداد والشرطة تتجاهل!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مراسل قناة العربية في بغداد، أن مسلحين هاجموا مكتبهم وحطموا معداتهم والهواتف المحمولة.
وقال: إن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعوا عن تقديم المساعدة لهم خلال الهجوم، فيما تلقوا تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالتحقيق في الهجوم.
وفي وقت سابق، تجددت التظاهرات في ساحة الجملة العصيبة وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، فيما لقي 5 متظاهرين مصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن، لترتفع بذلك أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 4 أيام.
وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، فإن أعداد القتلى على مدى 4 أيام من الاحتجاجات وصلت إلى 104 قتلى ونحو 4 آلاف جريح.
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