تجنبا للغرامات.. “الجوازات” تؤكد استمرار خدمة رسائل الإعلام بقرب انتهاء الإقامة

جدة - عمرو شويل أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم، على إرسال رسائل نصية لأصحاب الأعمال، قبل انتهاء هوية المقيم بثلاثة أيام.

وقالت على “تويتر”: تسهيلًا لأصحاب العمل، ولعدم تعرضهم لأي غرامات أو عقوبات، يتم إرسال رسائل نصية قبل انتهاء هوية المقيم بثلاثة أيام.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل، تستهدف سرعة التجديد قبل تعرضهم (المقيمين وأصحاب الأعمال) لغرامات عدم التجديد.

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