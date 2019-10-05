شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تكشف تفاصيل «موسم الدرعية».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) يكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غداً (الأحد)، تفاصيل «موسم الدرعية»، خلال حفل كبير يُقام في حي الطريف. يكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غداً (الأحد)، تفاصيل «موسم الدرعية»، خلال حفل كبير يُقام في حي الطريف. وأكدت الهيئة عبر «تويتر» اليوم (السبت)، أن الموسم سيشهد عدداً من الأحداث الرياضية العالمية المتنوعة.



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