شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: عطاء المُعلِّم مُستقبل وطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تقدَّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالشكر للمُعلمين والمُعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم.

وقال عبر «تويتر» اليوم (السبت): «زملائي المُعلمين والمُعلمات، يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دوماً نفخر بكم ونعتز بجهودكم».

وأضاف: «باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكراً لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى عطاء المُعلم مستقبلا للوطن».