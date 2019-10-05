آل الشيخ: عطاء المُعلِّم مُستقبل وطن

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: عطاء المُعلِّم مُستقبل وطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)تقدَّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالشكر للمُعلمين والمُعلمات، بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم.
وقال عبر «تويتر» اليوم (السبت): «زملائي المُعلمين والمُعلمات، يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دوماً نفخر بكم ونعتز بجهودكم».
وأضاف: «باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكراً لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى عطاء المُعلم مستقبلا للوطن».
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: عطاء المُعلِّم مُستقبل وطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.