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أعلن هلال الطويرقي انسحابه من رئاسة المجلس التنفيذي في نادي الاتفاق؛ وذلك بعد الخسارة من الهلال دوريًّا 1-4، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين.
وكتب الطويرقي عبر تويتر: "لأن لي ملاحظات كثيرة على الفريق بصفة عامة، وسبق أن أوضحتها بكل شفافية لمن يهمه الأمر، فإنني أجد نفسي مضطرًا للانسحاب من مسؤولية المجلس التنفيذي بدءًا من هذه اللحظة".
وأضاف: "أقدم لكم جميعًا اعتذاري الشديد. ولست بجبان، ولكنه جرس قد يفيد. سائلاً الله التوفيق لزملائي والفريق".
وختم: "انسحابي من المجلس التنفيذي لا يعني أنني أتخلى عن النادي والفريق. هذا من سابع المستحيلات. فقط أريد أن أعطي فرصة لغيري، لعله يكون أفضل مني.. تأكدوا يا عشاق النادي أنني لم ولن أتخلى عن النادي بأي شكل من الأشكال. أنتم تستحقون كل تعبنا ومحبتنا".الاتفاق هلال الطويرقي المجلس التنفيذي في نادي الاتفاق
الطويرقي يعلن انسحابه من رئاسة "تنفيذي الاتفاق"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-05
أعلن هلال الطويرقي انسحابه من رئاسة المجلس التنفيذي في نادي الاتفاق؛ وذلك بعد الخسارة من الهلال دوريًّا 1-4، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين.
وكتب الطويرقي عبر تويتر: "لأن لي ملاحظات كثيرة على الفريق بصفة عامة، وسبق أن أوضحتها بكل شفافية لمن يهمه الأمر، فإنني أجد نفسي مضطرًا للانسحاب من مسؤولية المجلس التنفيذي بدءًا من هذه اللحظة".
وأضاف: "أقدم لكم جميعًا اعتذاري الشديد. ولست بجبان، ولكنه جرس قد يفيد. سائلاً الله التوفيق لزملائي والفريق".
وختم: "انسحابي من المجلس التنفيذي لا يعني أنني أتخلى عن النادي والفريق. هذا من سابع المستحيلات. فقط أريد أن أعطي فرصة لغيري، لعله يكون أفضل مني.. تأكدوا يا عشاق النادي أنني لم ولن أتخلى عن النادي بأي شكل من الأشكال. أنتم تستحقون كل تعبنا ومحبتنا".
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:16 PM
بعد الخسارة الرابعة دوريًّا
أعلن هلال الطويرقي انسحابه من رئاسة المجلس التنفيذي في نادي الاتفاق؛ وذلك بعد الخسارة من الهلال دوريًّا 1-4، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين.
وكتب الطويرقي عبر تويتر: "لأن لي ملاحظات كثيرة على الفريق بصفة عامة، وسبق أن أوضحتها بكل شفافية لمن يهمه الأمر، فإنني أجد نفسي مضطرًا للانسحاب من مسؤولية المجلس التنفيذي بدءًا من هذه اللحظة".
وأضاف: "أقدم لكم جميعًا اعتذاري الشديد. ولست بجبان، ولكنه جرس قد يفيد. سائلاً الله التوفيق لزملائي والفريق".
وختم: "انسحابي من المجلس التنفيذي لا يعني أنني أتخلى عن النادي والفريق. هذا من سابع المستحيلات. فقط أريد أن أعطي فرصة لغيري، لعله يكون أفضل مني.. تأكدوا يا عشاق النادي أنني لم ولن أتخلى عن النادي بأي شكل من الأشكال. أنتم تستحقون كل تعبنا ومحبتنا".
، الطويرقي يعلن انسحابه من رئاسة "تنفيذي الاتفاق" ،
المصدر : الخليج 365
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