- 1/3
- 2/3
- 3/3
رفض الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، بقاء القران يتلى 24 ساعة في البيت عبر المذياع أو غيره، وعلل رفضه بأنه قد يحصل أثناء تلاوته انشغال أهل المنزل عن الاستماع والإنصات إليه، أو ارتكاب الأبناء مخالفات سلوكية وقت التلاوة، مشيرًا إلى أن ذلك كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم وتأثيره في نفوسهم. محذرًا من أن ذلك قد يكون له الأثر بالضد والعكس!
جاء ذلك في رد له على متصلة، تساءلت عن تشغيل تلاوة القرآن بمنزلها طيلة الوقت فيما زوجها يؤنبها لانشغالها عنه، ويعاتبها لعدم إنصاتها إليه، وذلك ضمن أسئلة المشاهدين لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم.
وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي: "على العموم، يبقى القرآن 24 ساعة في المذياع أو غيره في البيت لا أؤيده؛ لأن الناس يكونون مشغولين عنه. وتأتي فترة غداء أو جلوس عائلي أو غير ذلك؛ فلا يحسن أن يبقى بهذه الطريقة في المنزل؛ لأن كتاب الله حقه أن يُسمع، فلو شغله الإنسان لحظات يسمع فيها القرآن ويتأنى يكون حسنًا".
وأضاف: "أما أن يبقى البيت 24 ساعة يقرأ فيه القرآن فيخشى أن يكون الأثر بالضد! فيصبح الأبناء والبنات 24 ساعة يسمعون القرآن ولم يعد مؤثرًا فيهم، ولم تعد هيبة القرآن فيهم باقية!".
وأردف المغامسي: "فيحدث الأمر بالعكس؛ إذ تعوّد الابن على أن يرفع صوته والقرآن يتلى، وتعود الابن على أن يضرب أخته والقرآن يتلى، تعود الابن على أن يرى شيئًا محرمًا والقرآن يتلى، وهذا كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم". صالح المغامسي الأبواب المتفرقة
المغامسي: بقاء تشغيل القرآن 24 ساعة في المنزل يخالف التربية الإيمانية الصحيحة!عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-10-05
رفض الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، بقاء القران يتلى 24 ساعة في البيت عبر المذياع أو غيره، وعلل رفضه بأنه قد يحصل أثناء تلاوته انشغال أهل المنزل عن الاستماع والإنصات إليه، أو ارتكاب الأبناء مخالفات سلوكية وقت التلاوة، مشيرًا إلى أن ذلك كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم وتأثيره في نفوسهم. محذرًا من أن ذلك قد يكون له الأثر بالضد والعكس!
جاء ذلك في رد له على متصلة، تساءلت عن تشغيل تلاوة القرآن بمنزلها طيلة الوقت فيما زوجها يؤنبها لانشغالها عنه، ويعاتبها لعدم إنصاتها إليه، وذلك ضمن أسئلة المشاهدين لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم.
وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي: "على العموم، يبقى القرآن 24 ساعة في المذياع أو غيره في البيت لا أؤيده؛ لأن الناس يكونون مشغولين عنه. وتأتي فترة غداء أو جلوس عائلي أو غير ذلك؛ فلا يحسن أن يبقى بهذه الطريقة في المنزل؛ لأن كتاب الله حقه أن يُسمع، فلو شغله الإنسان لحظات يسمع فيها القرآن ويتأنى يكون حسنًا".
وأضاف: "أما أن يبقى البيت 24 ساعة يقرأ فيه القرآن فيخشى أن يكون الأثر بالضد! فيصبح الأبناء والبنات 24 ساعة يسمعون القرآن ولم يعد مؤثرًا فيهم، ولم تعد هيبة القرآن فيهم باقية!".
وأردف المغامسي: "فيحدث الأمر بالعكس؛ إذ تعوّد الابن على أن يرفع صوته والقرآن يتلى، وتعود الابن على أن يضرب أخته والقرآن يتلى، تعود الابن على أن يرى شيئًا محرمًا والقرآن يتلى، وهذا كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم".
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
11:43 PM
قال: يجب الإبقاء على هيبته.. وكتاب الله حقه أن يُسمع
رفض الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، بقاء القران يتلى 24 ساعة في البيت عبر المذياع أو غيره، وعلل رفضه بأنه قد يحصل أثناء تلاوته انشغال أهل المنزل عن الاستماع والإنصات إليه، أو ارتكاب الأبناء مخالفات سلوكية وقت التلاوة، مشيرًا إلى أن ذلك كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم وتأثيره في نفوسهم. محذرًا من أن ذلك قد يكون له الأثر بالضد والعكس!
جاء ذلك في رد له على متصلة، تساءلت عن تشغيل تلاوة القرآن بمنزلها طيلة الوقت فيما زوجها يؤنبها لانشغالها عنه، ويعاتبها لعدم إنصاتها إليه، وذلك ضمن أسئلة المشاهدين لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم.
وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي: "على العموم، يبقى القرآن 24 ساعة في المذياع أو غيره في البيت لا أؤيده؛ لأن الناس يكونون مشغولين عنه. وتأتي فترة غداء أو جلوس عائلي أو غير ذلك؛ فلا يحسن أن يبقى بهذه الطريقة في المنزل؛ لأن كتاب الله حقه أن يُسمع، فلو شغله الإنسان لحظات يسمع فيها القرآن ويتأنى يكون حسنًا".
وأضاف: "أما أن يبقى البيت 24 ساعة يقرأ فيه القرآن فيخشى أن يكون الأثر بالضد! فيصبح الأبناء والبنات 24 ساعة يسمعون القرآن ولم يعد مؤثرًا فيهم، ولم تعد هيبة القرآن فيهم باقية!".
وأردف المغامسي: "فيحدث الأمر بالعكس؛ إذ تعوّد الابن على أن يرفع صوته والقرآن يتلى، وتعود الابن على أن يضرب أخته والقرآن يتلى، تعود الابن على أن يرى شيئًا محرمًا والقرآن يتلى، وهذا كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم".
، المغامسي: بقاء تشغيل القرآن 24 ساعة في المنزل يخالف التربية الإيمانية الصحيحة! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المغامسي: بقاء تشغيل القرآن 24 ساعة في المنزل يخالف التربية الإيمانية الصحيحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.