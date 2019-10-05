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وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم العالمي للمعلم
وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكممهنا التميمي الخليج 365 2019-10-05
وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:18 PM
قال: سيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن
وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، قال فيها: "زملائي المعلمين والمعلمات، يشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عام برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم".
وأضاف: "باسم أبنائكم الطلاب والطالبات، شكرًا لكم، وكل عام وأنتم عطاء وولاء متجدد لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة. وسيبقى عطاء المعلم مستقبلاً للوطن".
، وزير التعليم في "يوم المعلم": دوركم وطني تنموي.. ونحن نفخر بكم وبجهودكم ،
المصدر : الخليج 365
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