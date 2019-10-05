، بمناسبة "يوم المعلم".. "العريشي" يزور معلمه قبل 54 عامًا ،

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قدم اليوم العم "علي نجار العريشي"، من منطقة جازان، لزيارة معلمه العم "معيض محمد علي الشطيري" بمحافظة القنفذة؛ وفاءً وعرفانًا منه لمعلمه الذي تلقى تعليمه على يده قبل 54 عاماً بمدرسة قرية الجرادية بمحافظة سامطة.
وتزامنت زيارة "الطالب العريشي" لمعلمه "الشطيري" مع اليوم العالمي للمعلم، وكان "العريشي" وقتها طالبًا عام 87 بالصف الثالث، وهو الآن معلم متقاعد بعدما خدم بالتعليم 40 عامًا وتخرج من معهد المعلمين وبعدها أكمل دراسته، بينما تخرج "المعلم الشطيري" من معهد المعلمين قديمًا بشهادة السادس ابتدائي.
وعبر "العريشي" عن حبه ووفائه لمعلمه؛ ما دفعه للسفر والقدوم من محافظته لزيارته في منزله بمحافظة القنفذة.يوم المعلم العالمي المعلم القنفذة وزارة التعليم
بمناسبة "يوم المعلم".. "العريشي" يزور معلمه قبل 54 عامًاحسن العيسي الخليج 365 2019-10-05
قدم اليوم العم "علي نجار العريشي"، من منطقة جازان، لزيارة معلمه العم "معيض محمد علي الشطيري" بمحافظة القنفذة؛ وفاءً وعرفانًا منه لمعلمه الذي تلقى تعليمه على يده قبل 54 عاماً بمدرسة قرية الجرادية بمحافظة سامطة.
وتزامنت زيارة "الطالب العريشي" لمعلمه "الشطيري" مع اليوم العالمي للمعلم، وكان "العريشي" وقتها طالبًا عام 87 بالصف الثالث، وهو الآن معلم متقاعد بعدما خدم بالتعليم 40 عامًا وتخرج من معهد المعلمين وبعدها أكمل دراسته، بينما تخرج "المعلم الشطيري" من معهد المعلمين قديمًا بشهادة السادس ابتدائي.
وعبر "العريشي" عن حبه ووفائه لمعلمه؛ ما دفعه للسفر والقدوم من محافظته لزيارته في منزله بمحافظة القنفذة.
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:02 PM
حباً ووفاءً وعرفانًا بفضله
قدم اليوم العم "علي نجار العريشي"، من منطقة جازان، لزيارة معلمه العم "معيض محمد علي الشطيري" بمحافظة القنفذة؛ وفاءً وعرفانًا منه لمعلمه الذي تلقى تعليمه على يده قبل 54 عاماً بمدرسة قرية الجرادية بمحافظة سامطة.
وتزامنت زيارة "الطالب العريشي" لمعلمه "الشطيري" مع اليوم العالمي للمعلم، وكان "العريشي" وقتها طالبًا عام 87 بالصف الثالث، وهو الآن معلم متقاعد بعدما خدم بالتعليم 40 عامًا وتخرج من معهد المعلمين وبعدها أكمل دراسته، بينما تخرج "المعلم الشطيري" من معهد المعلمين قديمًا بشهادة السادس ابتدائي.
وعبر "العريشي" عن حبه ووفائه لمعلمه؛ ما دفعه للسفر والقدوم من محافظته لزيارته في منزله بمحافظة القنفذة.
، بمناسبة "يوم المعلم".. "العريشي" يزور معلمه قبل 54 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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