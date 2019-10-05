استعلام عن صلاحية إقامة وافد مقيم عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية هي نفسها خدمة أبشر للمقيمين حيث تقدم المملكة العربية السعودية خاصةً وزارة الداخلية جميع الوسائل والأساليب التي تساعد الوافدين إليها على عمل استعلام عن هوية مقيم من خلال الدخول إلى أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول كي تسهل على المواطنين الوافدين كافة أمورهم والتي استطاعت توفير الوقت والمجهود، وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة بضغطة زر، ومن هنا سنتحدث في مقال اليوم عن طرق عمل استعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد الإقامة عبر بوابة أبشر بالتفصيل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يقدم موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية العديد من المزايا والتسهيلات للوافدين، حيث من الممكن معرفة موعد تجديد الإقامة بالإضافة إلى معرفة رسوم تجديد الإقامة أو الضريبة المضافة للعام الجديد، كما يوفر لهم الموقع طرق متنوعة لسداد قيمة الرسوم منها الطريقة الإلكترونية عن طريق البطاقات البنكية التي وفرت الوقت وأسعدت الكثير من الوافدين.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

الأن يمكنك وبكل سهولة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال خدمة أبشر للمقيمين عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي :

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الدخول إلى بوابة أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول بالإقامة.

في البداية اضغط على أيقونة أبشر أفراد التي تجدها أمامك.

يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم.

ثم ادخل الرقم السري، وأيضاً رمز التحقق الذي يوجد في أسفل صفحة التسجيل.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك فوراً على الصفحة التي بها كافة البيانات المطلوبة لعمل استعلام عن صلاحية الإقامة وكذلك معرفة موعد تجديد إقامة عامل وافد وكذلك رسوم تجديد الإقامة لعدم الحصول على مخالفات.

التسجيل في أبش لعمل الاستعلام عن صلاحية اقامة

موعد انتهاء إقامة وافد من أبشر

ويمكن من خلال بوابة أبشر عمل العديد من الخدمات فكما ذكرنا لكم إمكانية عمل استعلام عن صلاحية إقامة وافد وكذلك هناك خدمة أخرى ينبغي أن تقوم بالدخول إليها إذا كنت ترغب في تجديد صلاحية الإقامة وهي خدمة استعلام عن مخالفات أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة حتى تقوم بسداد قيمة المخالفات إذا كانت مقررة عليك حتى تستطيع الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجددها بدون عراقيل.