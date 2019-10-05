أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، أن ما جرى تداوله حول حدوث انهيار في إحدى مدارس البنات بالمنطقة غير دقيق.
وقال العمري إن المبنى مستأجر وتم التبليغ يوم الأربعاء بوجود خلل ويوم الخميس تم الكشف على المبنى، مبيناً أن المالك هو من أزال الطبقة العلوية للكشف على الأساس وأن العمل يجري الآن لإيجاد البدائل. وانتقد مدير التعليم التعليقات التي جاءت في وسم -إضراب طالبات مدرسة في تبوك- مؤكداً أنه لا يوجد في قاموس السعوديين كلمة إضراب، داعياً إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم تبوك يعلق على ما أثير حول حدوث انهيار في سقف إحدى مدارس البنات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.