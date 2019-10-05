ردّت إمارة منطقة الباحة على مواطن عبّر عن أمنيته بمقابلة أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود، بالترحيب بطلبه ودعوته للقاء الأمير أثناء الدوام الرسمي. وأرسل المواطن طلبه عبر حسابه في “تويتر”، حيث كتب أن لكل شخص أمنية في الحياة وأمنيته أن يلتقي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، وأن يقبّل رأسه. وجاء الرد على “تويتر” من الإمارة، حيث شكرت المواطن على مشاعره، وأبلغته بأن مجلس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود مفتوح للجميع، وفي حال رغبته يسعدهم الترحيب به في أي يوم أثناء وقت الدوام الرسمي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الباحة رداً على مواطن طلب مقابلة أمير المنطقة: يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.