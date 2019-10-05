ألقت فرق البحث الجنائي التابعة لشرطة محافظة عفيف القبض على شابين تورطا في استخدام بطاقة صراف آلي مفقودة.
واستخدم الشابين البطاقة في الشراء من عدة محلات قبل أن يقوم صاحبها بإيقافها والتقدم ببلاغ للشرطة يفيد بفقدانها وقيام مجهول باستخدامها في خدمة الشراء عن طريق الواي فاي.
ووضع فريق البحث الجنائي خطة أمنية للإيقاع بمستخدم البطاقة وتلقى الفريق معلومات بعد ساعة عن شابين مجهولين هما المتورطان في هذه القضية وبالفعل جرى متابعتهما وضبطهما وبحوزتهما البطاقة المفقودة وذلك في أحد الأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الإيقاع بشابين استخدما بطاقة صراف آلي مفقودة في الشراء من المحلات بعفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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