عاجل اليمن : في مقابلة مع بيل جيتس أغنى رجل في العالم سألته المذيعة ...ماهو سر نجاحك ؟ شاهد الرد الذي بكاء المذيعه

شكرا لقرائتكم خبر عن في مقابلة مع بيل جيتس أغنى رجل في العالم سألته المذيعة ...ماهو سر نجاحك ؟ شاهد الرد الذي بكاء المذيعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقابلة مع بيل جيتس أغنى رجل في العالم سألته المذيعة ...ماهو سر نجاحك ؟ فأعطاها شيك من دفتر شيكاته و قال لها اكتبي المبلغ الذي تريدينه!!! فاندهشت المذيعة وقالت أنا لا أقصد هذا سيدي ثم عرضت عليه السؤال بطريقة أخرى فأجاب نفس الإجابة أعطاها شيك فرفضت أن تأخذه فمزق الشيك ثم قال لها سر نجاحي هو : أنا لا أضيع الفرص كما فعلت أنت الآن ... كان من الممكن أن تكوني أغنى مذيعة في العالم فكرت المذيعة وسألته : هل من الممكن أن تعاد الحلقة؟؟!! فرد لا مشكلة ! ولكن الفرصة لن تعاد مرة أخرى ..

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