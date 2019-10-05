عاجل اليمن : باسندوة : يجب أن يُرفع هذا الشعار في صنعاء وكل مدينة عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن باسندوة : يجب أن يُرفع هذا الشعار في صنعاء وكل مدينة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الناشطة السياسية الجنوبية وسام باسندوة، بإنه يجب أن يرُفع هذا الشعار في العاصمة اليمنية صنعاء وكل مدينة عربية.

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وقالت الناشطة الجنوبية وسام في تغريدة لها نشرتها على حائط صفحتها بـ"تويتر" شعار عربي يجب أن يُرفع في صنعاء في بيروت في غزة في دمشق،، طرابلس وفي كل عاصمة ومدينة عربية، ليكن شعار المرحلة والثورة العربية.

وأضافت قائلة" هذه الثورة العربية الكبرى ضد التدخلات الخارجية العدائية التخريبية الإقليمية من الفرس والترك هذا هو المطلوب الآن.