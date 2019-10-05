عاجل اليمن : بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ مقاتل حوثي من ذمارأسرته باتصال من الوديعة بعد نحو عام من دفن جثمانه في مديرية عنس بذمار جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتل حوثي يدعى “محمد أحمد صالح الجميمي’’ البالغ من العمر 22 أخبر أسرته في مكالمة هاتفية انه على قيد الحياة واسير لدى قوات الحكومة الشرعية في الوديعة منذ مايقارب عام من إشاعة خبر مقتله، وفق الصحوة نت.

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وسلمت مليشيات الحوثي قبل عام أحد جثث عناصرها في قرية الجميمة مديرية عنس محافظة ذمار بعد أن أخبرت أهله انه قتل في غارة جوية في جبهة الحدود مع السعودية .

وتزايدت مؤخرا مثل هذه الحالات وظهور اسرى لدى قوات الحكومة الشرعية لعناصر مليشيات الحوثي بعد اعلانها لإشاعة مقتلهم دون تسليمها لأسرهم.