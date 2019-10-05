عاجل اليمن : بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير، أن ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، يقود تحالفًا قويًّا داخل الأسرة المالكة (آل سعود)، إلا أن تحركات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كانت سريعة.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "عربي بوست" عن مصادر أمنية سعودية، أن التحالف الذي يقوده محمد بن نايف يضم، شقيق "الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله.

وأضاف المصدر: إنه "بعد التصعيد الذي قام به الأمير الشاب محمد بن سلمان، في اتجاهات عدة داخلية وخارجية، تبلور جناح محسوب على محمد بن نايف داخل العائلة المالكة السعودية".

وتابع بقوله: "يسعى هذا الجناح الذي أُقصي عن السلطة إلى الضغط والمراقبة، وهم متأهبون للتحرك إن سنحت لهم الفرصة ضد محمد بن سلمان وجناحه الحالي".

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وأشار المصدر، إلى أن "هذا الوضع دفع بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى محاولة ثني نجله عن سياساته الهجومية، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وفي ذات السياق، رأت مصادر أخرى، أن "هذه التغيرات لها علاقة بالدرجة الأولى بمحاولة الملك سلمان استعادة السلطة من ابنه الأمير محمد بن سلمان".

وختمت المصادر: أن "هدف الملك سلمان هو ثني نجله عن سياساته وقراراته المتسرعة، ولذا يسعى لإعادة توجيه الديوان الملكي، وإعادة هيبة الأسرة الحاكمة، بعدما تضررت صورتها".