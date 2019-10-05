111 ألف رسالة من «تعليم الطائف» على هواتف المعلمين والمعلمات

بعثت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام، وبالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين- أكثر من 111 ألف رسالة تهنئة نصية خاصة على هواتف المعلمين والمعلمات.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار «المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم»، وبمتابعة من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي.

وتضمَّنت التهنئة التقدير والفضل للمعلمين والمعلمات على جهودهم في الميدان التربوي؛ إذ يُعدُّون الركيزة الأساسية في تعليم المجتمع، بجانب دورهم الفاعل في تنشئة الطلاب والطالبات.

كما تضمنت الوسم الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم على «تويتر» بهذه المناسبة لرصد مشاعر التقدير والاعتزاز ببناة المستقبل ورسل العلم والمعرفة «المعلمين والمعلمات».

ونصت الرسالة على التالي: «منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك أيقنا أنْ لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي؛ لذا فرض علينا تكريمك بالثناء والدعاء على ما تقدمه لأبناء وبنات الوطن».