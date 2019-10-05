الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحلات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها (205.000)ريال، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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