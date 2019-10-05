STC  تكشف عن أول تطبيق سعودي لإقراض الأفراد خلال 15 دقيقة بجيتكس دبي 2019

تكشف شركة الاتصالات السعودية STC ، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي، الذي ينطلق غدًا الأحد، عن عشرة مشروعات لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديون.

ومن المقرر أن يُزاح الستار عن أفضل عشرة مشروعات ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو، وذلك بمجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع «سلفة» الذي يعد أول منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأوضح المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أبا الخيل، أن المعرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن «الاتصالات السعودية» ليست مجرد شركة بل لاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

وأفاد أن الشركة ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات.

وبيَّن أبا الخيل أن المشاركة ستتضمن أيضًا توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال؛ لضمان توافر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.