الزعاق يوضح علاقة «الدمالة» بانبعاثات الدخان في بعض المواقع

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أسباب الانبعاثات الدخانية في بعض المواقع بين الفينة والأخرى.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الزعاق: تنتشر بين الفينة والأخرى مقاطع لانبعاثات دخانية في بعض المواقع .. وأود الإفادة، أنها مطامر للنفايات القديمة، والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيرها من الأبخرة.

وأضاف: «من أمثال أهالينا (فلان مثل حرق الدمالة).. والدمالة مكان طمر روث البهائم.. دخان الدمالة يستمر».

وفي سياق منفصل، أكد الزعاق، أن الشتاء سيتأخر عن المعتاد، وستطول مدته على غير العادة، مشيرًا إلى أن برودة فصل الشتاء ستكون طبيعية، مضيفًا: موسم الوسم من أهم المواسم في المملكة والخليج بشكل عام؛ بحيث لا يكون بردًا أو حرًا أو غبارًا؛ لأنه يجمع جميل كل المواسم، وسمي الوسم لأن مطره يسم الأرص بالنبات.

وتابع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، قائلًا: إن موسم الوسم مطره نافع للبر والبحر؛ فهو ينبت الحشاش البرية بما فيها الفقع واللؤلؤ المختفي في أحشاء البحر؛ لذلك قال العرب عن مطره حصف- أي لؤلؤ- البحر وفقع البر، منوها بأننا نعيش هذه الأيام موسم «وسم الوسوم»، وهي السحب التي تعطي مؤشرات على ماهية الشتاء القادم؛ لذلك يمكن التأكيد على أن الشتاء سيتأخر لمدة أسبوعين؛ فالبرودة الفعلية لن تأتي إلا منتصف ديسمبر وسيطول الشتاء على غير عادته، لافتًا إلى أن موسم الوسم حسابيًا 52 يومًا بينما مدته الواقعية 90 يومًا.