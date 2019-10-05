مصرع 2 وإصابة 7 في سقوط سيارتين من عقبة شعار بعسير

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون؛ نتيجة حادث تصادم وقع في عقبة شعار بمنطقة عسير، مساء أمس الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن «هلال عسير» باشر حادث تصادم في عقبة شعار بين «دينا ونش» وسيارة «تورس فورد»؛ ما أدى إلى سقوط السيارتين من العقبة.

وأضاف: «فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ٢٠:٥٤م؛ توجهت أربع فرق إسعاف، واتضح وجود سبع إصابات وحالتي وفاة».

وأشار متحدث الهلال الأحمر بعسير، إلى أنه تم نقل الجثتين مع أربع إصابات عن طريق فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، في حين نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعاف أخرى مشارِكة في الموقع.

وأثنى على أداء رجال المرور، قائلًا: «تمكنوا من التعامل مع الحادث، وتنظيم حركة السير، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي».