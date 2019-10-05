5557 مستفيدًا من الخدمات الطبية لمستشفى «الرعاية المديدة» بحفر الباطن

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بمستشفى «الرعاية المديدة» بحفر الباطن لعام 1440 هـ، ما يقارب 5557 مستفيدًا؛ حيث بلغت الزيارات المنزلية التي أجراها الفريق الطبي 414 زيارة ، وتخطى عدد الجلسات إلى 440 جلسة ، فيما تجاوز عدد الفحوصات المخبرية والإشعاعية إلى 1,277 ، وبلغ عدد الوصفات الطبية إلى 3,426 وصفة .

وتحرص صحة حفر الباطن، على تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية ، إضافة إلى توفير كل المستلزمات الطبية، وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.