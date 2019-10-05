بالصور .. «إغاثي الملك سلمان» يُوزِّع مساعدات جديدة في سقطرى اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، 112 كرتونًا من السلال الغذائية في عدة مناطق يمنية، استفاد منها 516 فردًا.
وشملت المناطق التي تم التوزيع عليها (جوليدي - مزخم - معطينة - نوصف - حصالنة - قيسو) التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، واستفاد منها 516 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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