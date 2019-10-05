تحذيرات من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني الرؤية بنجران حتى الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم السبت، إلى نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط رياح سطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل (مدينة نجران، ومحافظات شرورة ويدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب)، مشيرةً إلى أن تلك الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.