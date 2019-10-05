تطوير مركز قلب عرعر

بلغ عدد العمليات الناجحة النوعية التي حققها مركز القلب بعرعر خلال السنوات الأخيرة، نحو 100 عملية قلب مفتوح سنويا،

و120 قسطرة قلبية وعلاجية شهريا، وأكثر من 7000 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية منذ تأسيسه. مما زاد من ثقة المرضى في المنطقة الشمالية وخارجها في المركز.

وقال متحدث صحة الحدود الشمالية فالح الرويلي لـ«دوت الخليج»، إن المركز يقدم للمواطنين مختلف خدمات العلاج، وقد تم إدخال واستحداث العشرات منها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي رفع نسبة إقبال المواطنين على مراكز العلاج في القلب بعرعر، لا سيما بعد تطويره المستمر في أجهزته وكفاءاته الطبية.