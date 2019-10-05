مراكز متخصصة للأمن البيولوجي للوقاية من الأمراض

تعتزم وزارة الصحة تنفيذ مشروع لتجهيز مراكز مختبرات متخصصة في نطاق الأمان البيولوجي ذات الأمان العالي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب معلومات اطلعت عليها «دوت الخليج» يسعى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى تجهيز مراكز مختبرات متخصصة في نطاق الأمان البيولوجي ذات أمن عال للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك حسب مواصفات وزارة الصحة والمركز الأميركي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية وجميع الأكواد العالمية والمحلية، حيث تعتبر هذه المراكز أحد أهم برامج المركز ضمن خطة التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وذلك لتفعيل دور المركز ليساهم بالقيام بأعماله ومهامه المناطة به.

وكانت وزارة الصحة طرحت مبادرة (المركز الوطني للوقاية من الأمراض)، في مسعى إستراتيجي لتفعيل وتعزيز جهود الحد من أعباء الأمراض المزمنة والمعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها، واعتماد كافة الوسائل والإجراءات لدرء انتشارها، ورفع مستوى الصحة العامة، وذلك ضمن 40 مبادرة اعتمدتها (الصحة) في إطار برنامج التحول الوطني 2020.

من أهداف مبادرة مركز الوقاية

إيجاد مرجعية إدارية وفنية لتوحيد جهود مكافحة ورصد الأمراض

سن قوانين للصحة العامة

رصد وقياس وتقييم صحة السكان

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تخطيط السياسات وبرامج الصحة العامة

التطوير المستمر لأداء مقدمي الخدمات الصحية

بناء وتدريب القدرات الوطنية في مجال الصحة العامة

ضم المختبر الوطني إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض

إعداد مسودة لقانون الصحة العامة

استقطاب الكوادر الطبية والصحية المتميزة