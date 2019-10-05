استقبال طلبات الانتساب بالقنفذة إلكترونيا

وبيّن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن التقديم يستمر حتى تاريخ 4/ 3/ 1441، على أن يقوم الراغب في الدراسة برفع المستندات المطلوبة على الموقع، والمتمثلة في الهوية الوطنية، وآخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه، ومشهد من العمل لمن يعمل داخل القنفذة، ومشهد من شيخ القبيلة أو العمدة لمن ليس لديه عمل. كما سيتم إرسال رسالة لكل دارس عن طريق النظام في حالة قبوله.
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