استقبال طلبات الانتساب بالقنفذة إلكترونيا

أعلنت إدارة تعليم القنفذة بدء استقبال طلبات الراغبين للدراسة عن طريق الانتساب الكلي في مدارسها، للعام الدراسي الحالي، إلكترونيا عن طريق الرابط: ex.es.quedu.gov.sa.

وبيّن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن التقديم يستمر حتى تاريخ 4/ 3/ 1441، على أن يقوم الراغب في الدراسة برفع المستندات المطلوبة على الموقع، والمتمثلة في الهوية الوطنية، وآخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه، ومشهد من العمل لمن يعمل داخل القنفذة، ومشهد من شيخ القبيلة أو العمدة لمن ليس لديه عمل. كما سيتم إرسال رسالة لكل دارس عن طريق النظام في حالة قبوله.