عناية ترتقي بخدمات ضيوف الرحمن وتحسن تجربتهم

تسعى مراكز «عناية» التابعة لوزارة الحج والعمرة إلى تقديم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال التي تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

مراكز عناية

إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دُشن في رمضان الماضي.

تنتشر في أماكن وجود الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

تقدم الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين.

يستطيع المستفيد إنهاء أعماله في المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة.

إنجاز الخدمات بأجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي «عناية».

تعمل بأحدث التقنيات والبرامج لتقديم كافة الخدمات للحاج والمعتمر والزائر.

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تقدم خدمات تلقي بلاغات المفقودين وإرشاد التائهين.

استلام وحفظ المفقودات مع البحث وتسليمها لمالكيها.

تغيير منفذ العبور إضافة إلى خدمة تمديد تأشيرة حاج أو معتمر.

تقدم 30 خدمة لقطاعي الأفراد والأعمال.

16 خدمة على أجهزة الخدمة الذاتية.

14 خدمة مباشرة من موظفي «عناية».

60 خدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.