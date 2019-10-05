الأمتار وجمع النفايات يضاعفان رسوم الرخص البلدية

فيما اشتكى عددٌ من المحلات التجارية ارتفاع رسوم الرخص البلدية مؤخراً التي وصلت إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، أوضحت أمانة منطقة الرياض، أن ارتفاع رسوم الرخص البلدية جاء بناءً على لائحة رسوم الخدمات البلدية التي صدرت بقرار وزاري في عام 1439، وتضمنت فيما يخص الرخص التجارية وجوب استيفاء رسم سنوي بالريال مقابل إصدار رخصة محل تجاري أو نشاط تجاري ويحتسب على أساس المتر المربع، وكذلك يستوفى بالمثل رسم سنوي بالريال مقابل جمع النفايات في الأنشطة والمحلات التجارية وهو كذلك يحتسب على أساس المتر المربع.

التجديد التلقائي

ذكرت الأمانة لـ«دوت الخليج» أنها أجرت دراسة إجراءات الخدمات لتتبين أن خدمة تجديد الرخص التجارية تُشكل ما نسبته 80% تقريباً من طلبات المستفيدين ضمن خدمات الرخص التجارية، لتطلق قبل 5 شهور تقريباً خدمة تجديد الرخص التجارية تلقائياً وبشكل فوري عبر بوابتها الإلكترونية دون مطالبة المستفيد بإرفاق مستندات عند تقديم الطلب طالما أن الرخصة قد صدرت سابقاً، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيدين طباعة الرخصة إلكترونياً، وهذا يأتي ضمن برامج التحول الرقمي لغرض التيسير على المستفيدين.

صلاحية الترخيص

أوضحت الأمانة أنه من أجل التسهيل وتحقيق رغبة كثيرٍ من المستثمرين، أصدر الوزير قراراً بتعديل مدة صلاحية الترخيص البلدي لتصل المدة إلى 5 سنوات، بعد أن كان المعمول به في اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة، والمستفيد له الحق والرغبة في اختيار المدة المناسبة لتجديد الرخصة التجارية عند التقديم عبر البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض إما ثلاث أو خمس سنوات، كما رُوعي جانب المرونة والتسهيل في سداد الرسوم البلدية، حيث يحق للمستفيد أن يقوم بسداد الرسوم البلدية لسنةٍ أو سنتين أو ثلاث عند اختياره.

لائحة الرسوم

أشارت الأمانة إلى أن مدينة الرياض تعد من المدن الكبرى التي تخضع للتصنيف الأول في لائحة الرسوم، حيث إن الرسم يختلف حسب نوع الخدمة «المحلات التجارية، المطابخ والمطاعم، محلات تغيير الزيوت وغسيل السيارات، الورش المهنية، قصور الأفراح، والأنشطة الأخرى»، علاوةً على أن كل خدمة تضم شرائح مختلفة.

من لائحة رسوم الخدمات البلدية

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- إصدار الرخصة ويحتسب على أساس المتر المربع

- إصدار الترخيص بتأسيس أي برج اتصال

- إصدار الترخيص بتأسيس أي صراف آلي

- رخصة إقامة فعالية عن كل يوم من أيام إقامتها

- إشغال الأرصفة العامة والطرق بغرض تجاري

- إصدار رخصة أعمال الحفر العامة