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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. حدث مفاجئ وصادم يهزّ السعودية .. وتحرك عاجل قبل قرار "الملك سلمان" .. شاهد

هزَّت قضية الحكم بإعدام المهندس المصري، على أبو القاسم، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر، بعد أن نشر المتهم مقطعًا مصورًا من سجنه في تبوك يطالب بالتحرك لإنقاذه.

عــــــاجل .. حدث مفاجئ وصادم يهزّ السعودية .. وتحرك عاجل قبل قرار "الملك سلمان" .. شاهد

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ونشرت زوجة "أبو القاسم" فيديو على حسابها في "فيسبوك" تطالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بوقف إعدام زوجها، وطالبت بإعادة التحقيق؛ استنادًا على وثائق البراءة التي تملكها.

من جانبها، أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في بيان لها، الإجراءات التي تبذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وقال البيان: إن "السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية".

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وأشارت الوزارة، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم "كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية".

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات.

ولفت البيان، إلى أن طلب الوزيرة المصرية يستند على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا.

وأضاف البيان: أن الوزيرة توجهت لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وتأتي التحركات المصرية قبل صدور قرار من الديوان الملكي السعودي بتوقيع "الملك سلمان" بتنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري على أبو القاسم.

جدير بالذكر، أن علي أبو القاسم مهندس يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.