شكرا لقرائتكم إعلاميو حفر الباطن عن افتتاح فرع هيئة الصحفيين : انطلاقة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

وافق مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين على الطلب المقدم للهيئة لفتح فرع لها في محافظة حفر الباطن، بعد استكمال الشروط التي سبق أن وضعها المجلس لهذا الغرض، وذلك خلال اجتماعه الثاني عشر في مقر الهيئة بالرياض برئاسة خالد المالك، وحضور أعضاء المجلس.

ورفع إعلاميو حفر الباطن عبر “متابعات الخليج 365” أسمى آيات الشكر لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، ومحافظ حفر الباطن؛ لدعمهم المستمر للإعلام والإعلاميين، ولرئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك والأمين العام عبدالله الجحلان، على الموافقة وافتتاح فرع لهيئة الصحفيين بحفر الباطن.

وقال الإعلامي سلمان الشمري: مما لا شك فيه أن للإعلام أهمية كبيرة في حياة المجتمعات وبناء الأوطان، حيث يعتبر مصدرًا مهمًّا من مصادر التوجيه والتثقيف وتشكيل الرأي العام، وهو عنصر أساسي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أي مجتمع بطرحه الأفكار والرؤى، ومن هذا المنطلق تواصلت مع العديد من الزملاء وناقشت معهم فكرة إنشاء ملتقى نطرحه من خلاله الأفكار والبرامج التي تخدم العمل الإعلامي في المحافظة وتطوره، وقد وجدت الدعم الكبير من زملائي الصحفيين، وبدأت في التواصل مع هيئة الصحفيين السعوديين، ووجدت الدعم الكبير منها في تبني أفكارنا وتوجيهها ودعمها للرقي بالعمل الصحفي والإعلامي.

وثمن الشمري لعضو هيئة الصحفيين خالد البوعلي دعمه الكامل وتشجيعه ومتابعته للحراك الإعلامي في محافظة حفر الباطن مما كان له الأثر الايجابي.

وأضاف: سنسعى لإبراز الصور الإيجابية، وتعزيز الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة، وتكريس أخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والإعلامي، ورفع مستوى القدرات المهنية والمعرفية لإعلاميين المحافظة من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والندوات، وتعميق العلاقات بين الإعلاميين وممثلي العلاقات العامة، وتقوية أواصر الترابط بينهم وبين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، وتعزيز القيم المهنية للعمل الإعلامي، وتكريم الرواد في مجال العمل الإعلامي بالمحافظة.

من جهته، أكد الكاتب الدكتور شلاش الضبعان أن كل جمعية تتألق في سماء هذا الوطن هي إضافة ومصدر سعادة لكل محب لهذا الوطن والمملكة بدعم قيادتها رائدة تميز ومنبر عطاء، ولذلك فإن افتتاح فرع هيئة الصحفيين السعوديين في محافظة حفر الباطن مصدر سعادة وتفاؤل لكل حفراوي وسعودي، وبقي أن تكلل هذه الجهود بدعم الفرع حتى يثبّت وجوده، وأن تقوم الهيئة بدورها الوطني دعمًا وبناءً ورقيًّا بالإعلاميين والرسالة الإعلامية في محافظة حفر الباطن، وفي نجاح الحفر نجاح الوطن.

انطلاقة وتضافر جهود:

أما الإعلامي حماد الحربي فأوضح: أن افتتاح فرع بمحافظة حفر الباطن سيكون منطلقًا لتضافر الجهود الصحفية وتكريس النجاحات التي تحققت للإعلام ليس في المحافظة فحسب بل على مستوى الوطن، ولا شك أن المنطقة تزخر بالعديد من الكفاءات الإعلامية والقيادات الصحفية؛ مما أكسب المحافظة أهمية بالغة ونشاط إعلامي بارز خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قدّم الإعلامي نايف الشريهي، الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمهم لافتتاح فرع حفر الباطن، موضحًا أن دور الهيئة مهم جدًّا في تنظيم العمل الإعلامي وتطوير وتأهيل الكوادر الإعلامية لخدمة الوطن، وتعتبر الهيئة شريكًا فاعلًا للجهات الإعلامية في رعاية ودعم الصحافة والصحفيين، واحتضان أنشطتهم ونشر الوعي حول حقوقهم.

ولفت الإعلامي فواز العذم إلى أن الإعلام في أي منطقة هو شريك أساسي في تقدم وازدهار المناطق والمحافظات ومما أسعدهم في حفر الباطن حينما يتلقون الدعم السخي في موافقة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين على افتتاح الفرع بالمحافظة المليئة بالإعلام والإعلاميين ممن يسعون إلى خدمة المملكة.

واعتبرت الكاتبة الصحفية النيره غلاب المطيري افتتاح فرع لهيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن، نقلة نوعية مواكبة للعمل الإعلامي في المحافظة وبشرى مباركة لكل الإعلاميين والإعلاميات، وهو ما سيعطي انطلاقة جديدة تحتضن كل فكر إعلامي مميز يسعى إلى التطوير والإبداع وخدمة وطننا الحبيب فشكرًا من القلب لكل من كان له في هذا الشأن بصمة والتي ستكون ثمارها حُلة إعلامية متقنة ستحيكها أيدٍ إعلامية بحرفنة.

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وأشار الإعلامي بدر الحربي إلى أن الموافقة على افتتاح فرع لهيئة الصحفيين في محافظة حفر الباطن خطوة مباركة في دعم الإعلام والإعلاميين في المحافظة والمساهمة في أداء رسالتهم الإعلامية والقيام بدورهم في التنمية في المحافظة من خلال رسالتهم الإعلامية.

نقلة جديدة وتطوير للذات:

ورأى الإعلامي فراج العضيلة أن الإعلان عن افتتاح فرع مكتب هيئة الصحفيين نقلة كبيرة للإعلاميين والصحفيين بالمحافظة وجهود تشكر عليها هيئة الصحفيين بهذا الإعلان، وسيستفيد الصحفيين من هذه التجربة الجديدة من خلال الندوات وتطوير الذات للرقي بالعمل الصحفي.

وبين الإعلامي طلال القطيني أنه لا أحد يستطيع إنكار دور الإعلام بشتى وسائله المقروء والمسموع والمرئي ووسائل التواصل الاجتماعي وأثره في إبراز الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والوزارات وقطاعات الدولة، وانطلاقًا من هذا الدور جاءت البشرى لأهالي حفر الباطن بافتتاح فرع الصحفيين ليكون منبرًا لإعلاميي المنطقة ويساهم في تطويرهم وحفظ حقوقهم.

أما الكاتبة بدرية المعجل، فقالت: سعدنا جميعًا بافتتاح فرع هيئة الصحفيين السعوديين في محافظة حفر الباطن، ليكون هذا الفرع مظلة للمبدعين والمبدعات في المحافظة، شكرًا لجميع القائمين على افتتاح هذا الفرع ونبارك للزملاء والزميلات الإعلاميات في حفر الباطن، وإلى الأمام دائمًا ومن تقدم لتقدم في ظل حكومتنا الرشيدة.

وفي ذات السياق، قال الإعلامي فهد الجلعوي: نبارك هذه الخطوة المباركة بافتتاح هيئة الصحفيين بحفر الباطن، وكلنا ثقة بأنها ستكون خطوة موفقة لمنطقتنا الغالية علينا جميعًا وتكون رافد حقيقي لدعم كل ما هو مفيد في حفر الباطن وتعزيزِ الدور الإيجابي لقضايانا.

أمر منتظر منذ سنوات:

وشدد الإعلامي موسى الفرحان على أن اعتماد هيئة الصحفيين السعوديين في حفر الباطن يعتبر نقلة مهمة وأمر منتظر من سنوات طويلة، وتكمن أهمية ذلك في عملية تنظيم العمل الصحفي وإعادة هيكلته ليسهم في إبراز جهود المحافظة بالشكل الذي يليق.

في سياق متصل، صرح الإعلامي فارس الفهد بأن افتتاح فرع الهيئة سيخدم جميع الإعلاميين بالمحافظة وفق تطلعاتها وخططها وأهدافها.

وقدم الإعلامي هزاع المطيري الشكر لمجلس إدارة الصحفيين لموافقتهم ولأصحاب مبادرة إنشاء فرع الهيئة وداعمي المبادرة وفي مقدمتهم محافظ حفر الباطن.

وعلق الإعلامي فهد المريخي بقوله: إن اعتماد فرع للهيئة في المحافظة سيكون منطلقًا لتضافر الجهود وتكريس النجاحات التي تحققت للإعلام.

وبالنسبة إلى الإعلامية منى الشمري فأكدت أن: بناءً على ما صدر من هيئة الصحفيين السعوديين وافتتاح فرع حفر الباطن سوف تكون عجلة الزمن أسرع مما هي عليه في السابق، وسنسعى لإبراز الصورة الإيجابية للمحافظة.