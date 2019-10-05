شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 17 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-05 ضبط أكثر من 17 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية في جدة متابعات الخليج 365 - جدة ضبطت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أكثر من 17 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية. Advertisements وأكدت التجارة والاستثمار أنه تم استدعاء صاحب المنشأة المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. ونشرت التجارة صورًا تبين الأغذية الغذائية منتهية الصلاحية المضبوطة في المنشأة.







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