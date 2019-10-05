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2019-10-05 السرعة الزائدة وراء حادث انقلاب مركبة في القنفذة متابعات الخليج 365 - القنفذة تسببت السرعة الزائدة أثناء القيادة في وقوع حادث مروري في سد قنونا بمحافظة القنفذة. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث وقع بسبب انحراف المركبة عن مسارها وانقلابها، فيما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات. ولفت المركز إلى أنه تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.







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