اشتراطات يجب توفرها في عقد العاملين بالخدمة المنزلية

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك بعض الاشتراطات التي يحب توفرها في عقد العمل الخاص بالعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.

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وشددت العمل على ضرورة أن يضم عقد العمل، الأجر، ومدة العقد، وفترة التجربة، وحقوق الطرفين وواجباتهما، وأيضًا نوع العمل.

ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 4 من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.