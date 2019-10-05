أمطار رعدية على 9 مناطق غدًا

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل والجوف، والشمالية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.