الان تتابع وزير التعليم يوجه رسالة إلى معلمي المملكة بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 9:54 م, 5 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 وجه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة إلى معلمي المملكة بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم. وكتب على “تويتر”: “زملائي المعلمين والمعلمات.. يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دوماً نفخر بكم، ونعتز بجهودكم. باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكراً لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى”.

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