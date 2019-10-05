ماذا قال الفيصل في «يوم المُعلِّم»؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن للمُعلمين والمُعلمات دورا كبيرا في حضارات الأمم وتثقيف الأجيال وبنائهم معرفياً، ليكونوا سواعد فاعلة في بناء الوطن. جاء ذلك في كلمة للفيصل نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت)، تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم.



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